Eine Reisegeschichte

Wenn einer eine Reise macht, so kann er was erzählen. Heute teilt man seine Reiseerlebnisse sehr bilderreich mit allen Bekannten und Freunden auf den sozialen Medien. Die Zeit der handgeschriebenen Ansichtskarten ist auch schon Geschichte. In der Biedermeierzeit reisten meist nur die „gebildeten“ und wohlhabenden Bürger. An Hand von topographischen Büchern stellten sie sich Reiserouten zusammen, um Kunst- und Naturdenkmäler verschiedener Länder zu besuchen. Diese Reisen wurden sehr detailgetreu im Reisetagebuch festgehalten. Im Burgenländischen Landesarchiv wird so ein anonymes Reisetagebuch aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwahrt.

Der Schreiber dieses Buches hielt sich seit 1830 mit seiner Reisegruppe mehrere Male in Eisenstadt auf und besuchte auch St. Georgen. Die Reisenden wollten den „Attilastein“ besichtigen, der, wenn die vom Volksmund über ihn erzählten Geschichten wahr gewesen wären, eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges darstellen sollte. Entsprechend war die Ernüchterung, als es sich bei der vermeintlichen Attraktion bloß um einen Grabstein aus der Römerzeit handelte.

Foto: Dorfblick

Über diesen Ausflug heißt es im Tagebuch: „ Montag, 19. Juni 1837. Der Nachmittag war zum Antritt der Rückreise bestimmt, doch besuchten wir noch am Morgen dieses Tages den Park (Schlosspark), dann das etwa eine halbe Stunde entfernte Dorf St. Georgen, wegen des Steines, von dem die Sage geht, dass ihn Attila zum Andenken seiner in dieser Gegend gefeierten Vermählung setzen ließ, und daher auch dessen Name dreymal darauf zu lesen sey.

Nach längeren Anfragen in dem nicht allzu regelmäßig gebauten Dorfe fanden wir endlich den merkwürdigen Stein beim Schwemmteiche am Quellbrunnen aufgestellt, und sieh! - es war ein ganz gewöhnlicher Römerstein, mit einem männlichen, und einem weiblichen Brustbilde in vierseitiger, oben zugerundeter Vertiefung. Beide Gestalten sind mit faltenwerfenden Gewändern bekleidet. Die Mannsgestalt hat überdieß einen wulstartigen Kopfschmuck. In der Inschrift findet sich zwar nicht – wie man allgemein glaubt, und selbst ein sonst gebildeter Geistlicher nachsprach – den Namen „Attila“, wohl aber den römischen Namen „Atilia“ 3, wohl auch 4 Mal“ (Gekürzte Original Reisetagenotizen). Bei der Neugestaltung des Platzes rund am den Brunnen im Jahr 2006 wurde der Römerstein durch eine Kopie ersetzt. Heute befindet sich der Originalstein im Landesmuseum in Eisenstadt.