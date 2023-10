Dorfblick St. Georgen Erntedankfest: Immer schon ein Fest in St. Georgen

Umzug mit geschmücktem Wagen. Foto: Jahrein-Jahraus

E in Höhepunkt im dörflichen Leben stellt das Erntedankfest dar. Im Herbst, nach dem Einbringen der Ernte ist die Zeit des Dankes und des Feierns. Alle Dorfbewohner sind dabei. Bei den aufwendigen Vorbereitungsarbeiten herrscht ein eifriges Miteinander und die Freude ist spürbar. Ein besonderes Fest fand am 6. Oktober 1946 in St. Georgen statt.