Gesundheit vor der Zeit der Krankenkassen

Daher kamen Hausmittel zum Einsatz und auch hygienische Maßnahmen fanden praktische Anwendung: Wenn ein Kranker aus einem Glas getrunken hatte, wurde dieses danach mit Sand ausgescheuert. Schmer (Bauchfett vom Schwein) oder Hasenschmalz wurde zur Behandlung von Wunden verwendet. Die Frauen sammelten und trockneten Heilkräuter um daraus Salben, Tinkturen und Tees herzustellen. Jede Familie hatte ihre Rezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden.

Großes Ansehen genossen in der Gemeinde die Hebammen. Sie übernahmen oft auch kleinere chirurgische Eingriffe. So erzählt man, dass die „Erdt Hebamme“ offene Wunden nähte.

Das Entfernen von Warzen war von einem großen Geheimnis umgeben. Frau Pauline Mayer, Hauptstraße, war hierfür die richtige Adresse. Man kam zu ihr ins Haus, nahm Platz und streckte die Hand durch die halbgeöffnete Tür hinter der Frau Mayer saß. Der Patient durfte nicht reden, man hörte nur Murmelgeräusche von der Heilkundigen. War die Behandlung abgeschlossen, musste man ohne Dankesworte, ohne Bezahlung und grußlos das Haus verlassen. Nach einigen Sitzungen verschwanden die Warzen wie von Zauberhand. Als Dankeschön für die wundersame Heilung gab es manchmal Süßigkeiten für die Enkelkinder von Frau Mayer.

Dr. Isidor Pap, geb. 1879 in Tihany, war von 1923 bis 1938 als Medizinalrat in Eisenstadt tätig. Menschlich und unbürokratisch versorgte er seine Patienten, verteilte, wenn nötig, Medikamente und verstand die Nöte der armen Dorfbevölkerung. Wenn durch den Verkauf von Kirschen oder Trauben den Kleinbauern und Landarbeitern wieder Geld zur Verfügung stand, konnten sie Wochen später die Behandlung bezahlen. Die Judenverfolgung in der NS Zeit zwang Dr. Pap 1938 nach Italien zu fliehen, wo er Selbstmord beging. Er war verheiratet und hatte eine Tochter, die nach England floh. In St. Georgen erinnert die „Dr. Isidor Pap - Straße“ an den Arzt, der immer für die Menschen da war, aber selbst keine Menschlichkeit erfahren hat.