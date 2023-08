In guten wie in Krisenzeiten

Viele Dorfbewohner standen vor dem Nichts. Dadurch begann eine Abwanderung nach Innerungarn, Wien und Amerika. Franz Pachinger sen. brachte amerikanische Reben ins Dorf. Man nannte ihn daher den „Ameriganer Franzl“. Durch züchterische Kreuzung zwischen europäischen Edelsorten und amerikanischen Reben konnten Hybride gezogen werden, die Reblaus resistent waren. Mit diesen wurde eine Neuauspflanzung der Weinrieden vorgenommen. Nachdem ca. 1893 die Auspflanzung der resistenten Sorten abgeschlossen war und sich die Weinwirtschaft langsam erholte, brauchte man wieder Arbeitskräfte. Daher erreichte die Abwanderung aus St. Georgen nicht dieses Ausmaß wie in anderen Gemeinden. Nun musste sich der Ort als Weinbaugemeinde wieder einen Namen machen. 1904 veranstaltete der Weinsensal Josef Mayer (Lange Zeile) auf Privatinitiative die 1. Weinkost im Dorf. Um den schleppenden Absatz zu erhöhen, war es notwendig, die Wirte und Besucher aus der Umgebung auf den St. Georgener Wein aufmerksam zu machen. Die Publikumsweinkost fand im festlich geschmückten Gemeindegasthof statt. In drei Reihen waren mind. hundert Weinflaschen nummeriert auf einem altarartigen Aufbau aufgestellt. Ein Transparent verkündete „Gott segne den neuen Weinbau“. Aber mit der amerikanischen Rebe wurden auch Pilzkrankheiten importiert. Der Weinbauer Matthias Lichtscheidl (Brunnengasse, heute Haus Jagenbrein) brachte von einem Verwandtenbesuch in Südtirol Wissen über Rebenspritzungen mit und kaufte dort das wirksame Mittel „Kupfervitriol“. In der Ried Lehmgrube führte er die erste Handspritzung im Dorf durch indem er mit einem Pinsel den Stock mit der Lösung besprengte. Mit Hilfe dieser Maßnahmen hat sich der Weinbau wieder erholt und St. Georgen wurde wieder zu einer bedeutenden Weinbaugemeinde.

Foto: Dorfblick