Kleider machen Leute: Die Geschichte der Mode

Die Mode und Kleidung sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und spielen eine große Rolle im sozialen Zusammenleben. In der heutigen Zeit entwickeln Frauen wie Männer ihre eigenen Stile. In unserer Berufswelt gibt es noch einige Dresscodes, aber sonst können wir tragen, was uns persönlich gefällt. Früher gab es im Dorf strikte Bekleidungsvorschriften und die Menschen besaßen auch nicht so viel Kleidung im Überfluss wie heute.

Zum einen gab es das „Olli´do Gwand“ das während der Arbeitswoche getragen wurde. Die Mädchen trugen meist eine Schürze, um sich nicht schmutzig zu machen. Hatte ein Mädchen lange Haare, wurde es zu Zöpfen gebunden und nicht offen „fluiat“ getragen. Die Frauen trugen ihre Haare bedeckt, sonst handelten sie sich eine schlechte Nachrede ein. Unter meist hellen Kopftüchern versteckten sie ihre Haare. Schwarze oder dunkle Kopftücher trugen die Witwen oder ältere Frauen. Die Männer hatten zum Arbeiten ein Kappl und an Sonn-und Feiertagen einen Hut.

„Sunn´do“ und „Vat`do Gwand“ für Sonn- und Feiertag. Foto: Foto zVg Dorfblick

Das „Olli´do Gwand“ der Frauen war meist ein Kleid mit Schürze oder darüber auch eine Kleiderschürze. Die Männer trugen Arbeitshosen und darüber einen blauen Schurz und Stiefel. Die Kleidung an Sonntagen „Sunn„do Gwand“ und an Feiertagen „Vat“do Gwand“ unterschied sich von den normalen Wochentagen. Die Frauen trugen sehr oft ein schwarzes Spenzerl (eine kurze Jacke mit Schoß) und einen gemusterten langen Rock.

Das Männergewand bestand aus einem dunklen Sakko mit Weste und einer helleren Hose. Maria Steurer erinnert sich: „Bis Mitte der 1960er Jahre verbrachte die Resi Tante jährlich eine Woche bei uns im Haus. Die fußbetriebene Nähmaschine stand vor dem Küchenfenster. Sie nähte für uns Kinder sämtliche Oberbekleidung wie Hemden, Hosen, Jacken, Kleider und Schürzen, aber auch Nachthemden, Pyjamas und Bettwäsche für die gesamte Familie“.

Mit dem steigenden Wohlstand und dem Angebot der Massenware verlor die handgenähte Bekleidung immer mehr an Bedeutung.