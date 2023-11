Leben und Tod einst und heute in St. Georgen

In den Tagen um Allerheiligen und Allerseelen herrscht emsiges Arbeiten auf den Friedhöfen. Die Gräber werden besonders aufwendig geschmückt. Es erweckt beinahe den Gedanken an einen Wettbewerb um die schönste Grabstätte. Viele brennende Kerzen erinnern an unsere Verstorbenen. In dieser Zeit im Herbst geben wir dem Tod, unserer Endlichkeit Zeit und Raum in unserem Leben. Ein Todesfall in der Familie und im Freundeskreis ist immer ein großer Einschnitt, eine Zäsur im Dasein der Hinterbliebenen. Plötzlich verändert sich das Leben, alles ist anders, nichts ist wie es war. Die Totenglocke, das Zinnglöckerl wird geläutet. Wenn eine Frau stirbt wird das Läuten einmal unterbrochen, bei einem Mann wird zweimal unterbrochen und einem Kind wird durchgeläutet.

Bis in die 1960er-Jahre waren die Hausaufbahrungen erlaubt. Der Tote wurde für zwei Nächte und drei Tage im offenen Sarg in der Stube aufgebahrt. In die gekreuzten Hände legte man das Sterbekreuz und wickelte einen Rosenkranz herum. Der Leichnam wurde mit einem Sterbetuch abgedeckt, wobei das Gesicht frei blieb. Eine Kerze und ein Weihwasserkessel standen neben dem Sarg. Im Laufe des Tages kamen Verwandte, Nachbarn und Freunde zum „Einsprengen“, verrichteten ein kurzes Gebet und legten oft Wallfahrerbilder, Marienbilder und Heiligenbilder des Namenspatrons in den Sarg. Die Frauen der Verwandtschaft begannen mit der Nachtwache (Wocht) um 21 Uhr.

Die Trauernden saßen in der Küche und jede volle Stunde öffneten sie die Tür zur Stube wo der Sarg stand und beteten ein „Psetzl“ Rosenkranz für die armen Seelen im Fegefeuer. Das dauerte meist eine halbe Stunde und wurde bis Mitternacht fortgesetzt. Danach hielten die Männer bis 4 Uhr früh die „Todenwocht“. Die zweite Nachtwache verlief wie die erste, wobei nie zweimal die gleichen Leute anwesend waren. Am nächsten Tag läuteten um 12 Uhr alle Glocken der Kirche ca. 15 min lang, es wird ausgeläutet. Nach der Einsegnung durch den Priester im Trauerhaus, dem gemeinsamen Beten und Singen mit den Trauergästen setzte sich der Leichenzug Richtung Friedhof in Bewegung, begleitet vom Geläut der Kirchenglocken. Beim Einbiegen in die Totenstraße läutete ein Totengräber das Zinnglöckerl der Xaverikapelle.

1969 wurde diese Kapelle zur Aufbahrungshalle umgebaut. 1982 errichtete man die Aufbahrungshalle im Friedhof. Die Aufbahrung des Verstorbenen im Haus ist gesetzlich nicht mehr möglich. Die Verabschiedung gestaltet sich heute, nach Wunsch der Familie, oft sehr persönlich. Die Trauer bleibt, aber auch die Erinnerung und die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Der Spruch „Was wir sind das werdet ihr - Was ihr seid das waren wir“ auf der Friedhofsmauer erinnert uns immer an die Endlichkeit des Lebens.