Sommerliche Abkühlung beim Bründl in St. Georgen

Besonders jetzt in diesen heißen Sommertagen sehnen wir uns nach kühlem frischem Wasser. Früher erfolgte die Wasserversorgung im Dorf aus den Hausbrunnen, der Attilaquelle, dem Bründl (Brindl) und diversen Hauskellerquellen. Das eiskalte Wasser beim Bründl kam vom Überlauf der Hausquelle Hauptstraße 7, Familie Hahnekamp „Teich-Seppl Haus“ (später Fam. Reszner).

Das Wasser wurde in zwei schmalen, neben einander liegenden betonierten Auffangbecken (ca. 0,80 m x 5 m, Tiefe ca. 0,60 m) gesammelt. Vom dahinter liegenden Haus (Johann Höld, Hauptstraße 9) führten zwei Stufen zur Wasserstelle hinunter. Das Wasser floss vom Becken in den Dorfgraben über das Platzl zum südlichen Ortsrand in den Eisbach. Bis zum Ende der 1960er Jahre holten sich viele Familien regelmäßig mit Tonkrügen und Plutzern von dort frisches, kaltes Trinkwasser. Im Haus stand das kühle Wasser in Wasserkrügen zum Trinken bereit. Das Nutzwasser transportierte man in Kübeln „Blechampern“ nach Hause.

Foto: Dorfblick

Der Umgang mit dem kostbaren Gut Wasser war demnach auch sehr achtsam. Beim Bründl tauschte man Neuigkeiten aus, war der Platz doch ein beliebter Treffpunkt für Alt und Jung. Das Bründl lieferte nicht nur kühles Trinkwasser, sondern die Frauen schwemmten hier die Wäsche und weichten die „Baungaten“ (Bindestroh) für ca. eine Stunde ein. Dadurch wurde das Stroh geschmeidig und konnte so zum Anbinden der Reben an den Stock („Heften“) im Weingarten verwendet werden.

Im Sommer spielten die Kinder gerne beim kühlen Nass und es konnte schon passieren, dass ein Kind hineinfiel. Bei diesem eiskalten Brunnenwasser war manches Mal eine handfeste Verkühlung die Folge. Im Herbst standen dort viele mit Wasser gefüllte Bottiche, um sie für die Weinlese abzudichten „ein`dechtigen“. Vor dem Teich-Seppl Haus befand sich bis nach dem 1. Weltkrieg die Rossschwemme, heute der Platz der Gemeindewaage.

Hausbrunnen der Familie Pachinger, Hauptstrße 18 Foto: Bild: Jahraus-Jahrein

Mit der Eingemeindung zu Eisenstadt und der kompletten Fertigstellung des Wasserleitungsnetzes in den 1970er Jahren wurde das Bründl zubetoniert. Der dadurch geschaffene, asphaltierte Weg wird heute als schmale Verbindungsstraße zwischen Hauptstraße und Brunnengasse genutzt. In der ursprünglichen Form könnte das Bründl auch heute noch ein beliebter Platz zum Verweilen für die Dorfbevölkerung sein…