Herbert Zechmeister erinnert sich: „Wir Buben bauten uns aus dem Fahrgestell eines alten Kinderwagens sowie einigen Brettern ein Tschesserl. Gute Bastler waren auch fähig eine bewegliche Vorderachse anzubringen, umso besser lenken zu können. Edi Hahnekamp und ich hatten ein Tschesserl, unsere älteren Brüder waren bereits stolze Besitzer eines Fahrrades. Natürlich wollten wir wissen, welches Brüderpaar schneller mit dem Tschesserl Tandem die Dreifaltigkeitsstraße runterfahren konnte. Trotz des Umstandes, dass es noch sehr wenige Autos gab, war dieses Unternehmen nicht ganz ungefährlich. Mit einem „Kaibl-Strick“ befestigten wir das Tschesserl am Fahrrad. Mit einem lautstarken Achtung-fertig-los ging es bei der Dreifaltigkeitssäule auf zum Wettrennen. Wir legten, um dem Radfahrer ein schnelles Beschleunigen zu ermöglichen, wie die Bobfahrer einen fliegenden Start hin. Ich war schneller beim Laufen, Edi hatte mehr Kraft in den Armen und war geschickter beim Aufspringen, sodass der anfängliche Vorsprung rasch wettgemacht war. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit erreichten wir die Kurve beim „Haunakamp Taunl“, die wir gerade noch meisterten. Das Duo Hahnekamp überholte meinen Bruder und mich. In der nächsten Kurve riss beim Gespann Hahnekamp der Strick und Edi raste mit unverminderter Geschwindigkeit in die nächste Hausmauer. Ich sah nur, wie sich das Tschesserl von Edi in alle Bestandteile auflöste. Edi lag zusammengekauert auf der Erde und die Bretter flogen über seinen Kopf hinweg. Wir wollten sofort anhalten, um Hilfe zu leisten. Mein Bruder konnte sein Fahrrad abbremsen, aber ich donnerte ihm mit meinem Tschesserl, das ja keine Bremsen hatte, in das Hinterrad, sodass es auch uns ordentlich zerlegte. Nach dem ersten Schock konnten wir das Gelächter von Edi und seinem Bruder Stefan wahrnehmen. Wir waren alle vier sehr erleichtert, denn bis auf ein paar blaue Flecken überstanden wir dieses Rennabenteuer ohne gröbere Verletzungen. Gott sein Dank, auf Schutzengel ist eben Verlass.“

Foto: Dorfblick

