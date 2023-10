Zünftige Kellerpartien waren das damals in St. Georgen

In St. Georgen war doch in fast jedem Haus ein Weinkeller vorhanden und nach der Weinlese musste natürlich der junge Wein verkostet werden. Und schon zog man von Keller zu Keller um fachkundig den Wein sowohl durch Nase als auch auf Gaumen zu „zerlegen“. Die Zunge wurde immer schwerer, das Sprechen langsamer und trotzdem stimmte irgendjemand ein Lied an. In gemütlicher Runde gingen lustige Geschichten im Kreis. Es saßen Alte und Junge im Keller lauschten oder sangen mit. Altes Liedgut wurde dabei oft von Generation zu Generation weitergegeben. Grundsätzlich boten die Kellerpartien den Jugendlichen, Mädchen und Burschen, die Möglichkeit, sich zu treffen, sich auszutauschen, und Kontakte zu knüpfen. Es ging sogar die eine oder andere Ehe daraus hervor. Irgendjemand hatte meist einen Kellerschlüssel eingesteckt, wobei dann der Kellerpartie nichts mehr im Wege stand. Wenn sich ein junges Paar entschlossen hat zu heiraten, musste der Hochzeitswein im „Hozathaus“ verkostet werden, aber vorher war noch der Polterabend. So manche wussten dann nicht mehr ganz genau, wie sie den Weg nach Hause fanden. Nach der Hochzeit wurden die übriggebliebenen Hochzeitsgäste von den Musikanten heimbegleitet und landeten manchmal dann im Weinkeller. Am nächsten Morgen wurde man gefragt: „Woast beim Kosotna dabei?“ Herbert Zechmeister erinnert sich: „Ich war jahrelang Musiker in der Bauernkapelle. Freitags war Probe und samstags musste ich in unserem Weinbaubetrieb mithelfen. Es gab kein Erbarmen, wenn wir am Abend zuvor im Keller strandeten. Um 5 Uhr in der Früh musste ich raus aus den Federn. In der Woche meines Geburtstages wollte ich mich unauffällig nach der Musikprobe davon machen. Um 22.30 Uhr standen 50 Mann in Marschformation vor meinem Haus und spielten auf. „Na keimmts eina dou. Gemma in Kölla. Der Tag danach war Schwerstarbeit.“ Sollte einmal der Fall eintreten, dass es keinen der erwähnten Anlässe zur Kellerpartie gibt, so braucht nur einer erwähnen, er habe den Kellerschlüssel mit und schon ist der Anlass gefunden.

Foto: Dorfblick