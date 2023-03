St. Georgener Schicksalstage 1938

Johann Tinhof, Bürgermeister von 1932 bis zum Anschluss im Jahr 1938. Foto: Dorfblick; Geschichte und Geschichten

Die Sympathie im Dorf für Hitler war zu Beginn der NS Herrschaft sehr groß. Man konnte wieder Wein zu einem guten Preis verkaufen und die Mechanisierung der Landwirtschaft wurde forciert. Das brutale Verhalten gegen politische Gegner, sowie die sich ausbreitende Angst, führte bei einigen Bewohnern zu einem Stimmungswandel. Theresia Zechmeister berichtete: „In äußerst aufgeheizter Stimmung hängten NS Sympathisanten dem seit 1932 amtierenden, jetzt aber entmachteten christlich-sozialen Bürgermeister Johann Tinhof, Lange Zeile (Hauptstraße), eine Tafel um den Hals und trieben ihn durch das Dorf. Man verspürte große Angst und getraute sich nicht auf die Straße.“ „ Sofort nach dem Einmarsch der Deutschen änderte sich auch in der Schule viel. Die Lehrer wurden sofort ausgewechselt. Dir. Leopold Fersli wurde in Pension geschickt, er kam später wieder zurück, weil die jungen Lehrer zum Wehrdienst eingezogen wurden. Es gab Fahnenhissen in der Schule und die Tagesbefehle des Führers wurden verlesen. Die jüngeren Schüler (6-14 Jahre) kamen zu den „Pimpfen“, danach zur HJ (Hitlerjugend). Neben der „politischen Schulung“ gab es vor allem Boxunterricht als Vorbereitung für die Nahkampfausbildung“, erzählte Josef Artner. Am 10. April 1938 fand die Volksabstimmung über den vollzogenen Anschluss statt. Alle St. Georgener (784 Personen) stimmten mit „Ja“ ab. Nur Hermann Nährer, Halter Zeile (Am Graben), ging nicht zur Abstimmung. Seine Familie und Freunde versuchten ihn zu überreden, seinen Standpunkt nochmals zu überdenken. Auch die angedrohten Konsequenzen konnten ihn nicht umstimmen. Er wurde daraufhin verhaftet, von den örtlichen SA-Leuten brutal geschlagen und „als Narr erklärt“. Da er sich politisch nicht mehr äußerte, blieb er unbehelligt. Er wurde zur Wehrmacht eingezogen und hat den Krieg überlebt.

