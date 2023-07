Picknick mit den ÖVP-Frauen

In ungewohnter Umgebung luden die Frauen der Volkspartei Steinbrunn vor kurzem zum Picknick. Die „Draschka“ ist eine ehemalige Sandgrube idyllisch am Ortsrand von Steinbrunn gelegen, „die von vielen SteinbrunnerInnen seit Ihrer Kindheit als Naherholungsgebiet genutzt wird“, berichtet die ÖVP. Nach einer kurzen Wanderung vom Ortszentrum in die Draschka ging es gemütlich zur Sache.

„Vor allem die Kinder hatten Ihre Spass in der ,größten Sandkiste' Steinbrunns ihren Spaß“, berichtet Vize-Bürgermeister Franz Niklesz, der sich auch gleich bei den ÖVP-Frauen um Veronika Ribits und Petra Wirth für die Organisation bedankte.