Festnahme nach Serie von Brandstiftungen

Der 31-Jährige sei am Samstag gegen Mitternacht beim Anzünden von Strohballen auf frischer Tat ertappt worden, teilte die burgenländische Exekutive am Sonntag per Aussendung mit. Der Mann wurde zur Einvernahme auf die örtliche Polizeiinspektion gebracht. Nach sieben Bränden seit Freitag der Vorwoche war die Feuerwehr am Samstag erneut im Einsatz.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am späten Samstagabend. "Es gingen mehrere Notrufe ein", teilte die Landessicherheitszentrale auf Anfrage mit. Ein überdachter Holzstoß und Strohballen standen in Flammen, zudem gab es einen kleineren Brand an der Wulkaböschung, wie auch der ORF berichtete. Vier Feuerwehren waren laut Landessicherheitszentrale bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Eine Selbstentzündung werde ausgeschlossen, ein Zusammenhang mit der seit Freitag der Vorwoche andauernden Brandserie angenommen, hieß es am Sonntag von der Polizei. Seit Freitag der Vorwoche ist es damit in Summe zu zehn Feuern gekommen. Es handle sich jeweils um dieselbe Vorgangsweise, teilte die Exekutive mit. Verletzt wurde niemand. Die Erhebungen waren am Sonntag im Laufen.

Vergangenen Mittwoch waren Strohballen, ein Gartenzaun und ein Dachstuhl in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war im Einsatz, das betroffene Gebäude wurde zerstört. Am Freitag davor brannten ebenfalls Strohballen, ein abgemähtes Feld und eine zur Bücherzelle umgebaute Telefonzelle. Diese Feuer wurden laut Polizei von Passanten gelöscht.