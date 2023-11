Eisenstädter Auto-Szene: Warum chillt man auf Parkplätzen?

Ihr Ruf ist nicht gerade gut: Laute Auspuffs, quietschende Reifen, waghalsige Fahrmanöver und das ganz noch dazu nicht gerade klimaschonend. Die Rede ist von der Auto-Szene in und um die Landeshauptstadt. Immer wieder gibt es Diskussionen und Streit mit den Anrainern, die berichten, dass die Polizei nicht viel machen könne. Aber so sind nicht alle, behaupten zumindest die Betreiber des Social Media-Seite „Tuningszene Eisenstadt“.

„Ich würde behaupten dass 90 Prozent in Eisenstadt keine ,bösen' Auto Tuner sind, sondern Menschen, die sich treffen um miteinander zu reden, Musik zu hören, ihrer Leidenschaft nachgehen und auch mal mit einander Fußball spielen“, erklären die Auto-Freaks - die freilich nicht für die ganze Szene sprechen können - ihre Anliegen als „Normalos“. Und geben auch zu: „Die anderen 10 Prozent sind Menschen die ihre eigenen Grenzen nicht kennen, sich beim Auto fahren überschätzen und Driftversuche bei Menschenmassen starten um cool zu sein.“ Problembewusstsein scheint also gegeben.

„Wissen nicht, wo wir uns sonst treffen sollen“

Aber muss das denn auf (öffentlichen) Parkplätzen stattfinden? „Wir wüssten nicht wo wir uns sonst alle treffen sollten, wenn nicht auf einem Parkplatz, wo wir niemanden stören. Oder sollen wir uns bei jemandem zu Hause treffen und dann alle in einer Gasse oder Einfahrt stehen und reden? Das ist sicher sehr störend für die Bewohner in der Umgebung.“ Ohne Auto geht es nicht, stellen sie auch klar.

Immer nur am Rasen - ein Vorurteil über die Auto-Szene? Foto: www.BilderBox.com, www.BilderBox.com

Und die selbsternannten Sprecher der Tuningszene sind sich durchaus der Anrainerbedenken bewusst: „Wir suchen uns Parkplätze, wo wir Menschen in der Umgebung mit unserem Gerede, unserem Gelache oder unserer Musik nicht stören.“ Beim jahrelangen Szene-Treff „Merkur-Parkplatz“ am Ende der Mattersburger Straße ein valides Argument. Dort machten Kameras und rigorose Geldstrafen den Treffen aber den Garaus, seither trifft man sich oft am Landesregierungsparkplatz - also in einer Wohngegend. Nicht optimal, aber weiter raus aus dem Zentrum ging vom Merkur-Parkplatz nicht.

Wichtig ist es der Gruppe zu betonen, dass es sehr wohl ein Problembewusstsein gibt: „Natürlich verstehen wir den Ärger, wir sind keine Unmenschen. Wir sind alle Arbeitstätige Menschen, die auch einfach mal am Wochenende nach einer harten Woche runter kommen wollen.“

Skurrile Forderung: „Betonflächen für Autos statt Radwege“

„Radfahrer, Tennis Spieler, Fußball Spieler und jedes andere Hobby wird unterstützt, wieso kann man dann nicht auch unsere Autoleidenschaft unterstützen?“, fragen sich und die Politiker die BMW- und Audi-Apostel. Mit ihrer konkreten Forderung stehen die Autofanatiker aber eher allein da: Statt „unnötigen Radwegen, die maximal fünfmal im Jahr befahren werden“, sollten doch lieber betonierte Plätze für Autofahrer errichtet werden. 2023, in Zeiten von ausufernder Bodenversiegelung und Klimawandel ist für „große Betonflächen“ für Cruiser, Drifter und Racer ein politischer Konsens quasi ausgeschlossen. Solche Flächen dann zu überwachen und „Blödsinn abzustrafen“ wäre für die Tuner aber legitim. Immerhin.

„Blödsinn abzustrafen“ wäre auch für die Tuner legitim. Foto: Shutterstock, IVASHstudio

„Radfahrer, Tennis Spieler, Fußball Spieler und jedes andere Hobby wird unterstützt, wieso kann man dann nicht auch Autoleidenschaft unterstützen? Man könnte einen großen Parkplatz für die Auto Szene zur Verfügung stellen anstatt Millionen in etwas zu investieren was wir nicht benötigen. Ein Parkplatz wo wir niemanden „stören“ indem wir dort parken und reden. Eine Freifläche für uns Auto Menschen wäre hilfreich genug. Man muss nicht immer das Auto stehen lassen um Freizeitangeboten nachzugehen.

Schwarze Schafe strafen, nicht das Kollektiv

Ganze Szene-Orte aufzulösen, wie in der Mattersburger Straße, sei jedenfalls weder fair den „Braven“ gegenüber, noch eine nachhaltige Lösung - bestenfalls eine Verlagerung. Der Appell der Autonarren an die Politik ist - im Gegensatz zu eigens betonierten Betonflächen für die Auto-Szene - jedenfalls wohl eher mehrheitsfähig: „Stellt Kameras auf und straft mal die Leute ab, die wirklich Ärger machen und kümmert euch nicht um Leute, die friedlich zusammensitzen und kommunizieren. Zerstört uns nicht eine Leidenschaft wegen ein paar schwarzen Schafen.“