Bei einer Festsitzung des Gemeinderates wurde am Nationalfeiertag den ehemaligen Vizebürgermeistern Josef Mayer, Christian Schmall und Werner Krischka der Ehrenring der Landeshauptstadt verliehen.

Josef Mayer (ÖVP) wurde am 10. November 1987 als Gemeinderat angelobt und war von 2011 bis 2017 Erster Vizebürgermeister. Er war unter anderem Obmann des Bauausschusses. In seine Zeit fiel der Umbau des Rathauses von 1999 bis 2001.

Im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport waren ihm die Wiedererrichtung und Erweiterung der Volksschule St. Georgen ein Anliegen. Auf seine Initiative wurde der Sportbeirat gegründet. Am Bau der Fußballanlage St. Georgen und an der Sanierung des Hallenbades war Mayer ebenso beteiligt wie am Sportentwicklungsplan der Stadt.

Einsatz für Gesundheit und Verkehrsberuhigung

Christian Schmall (ÖVP) wurde 2002 als Gemeinderat angelobt und war von Jänner 2007 bis November 2011 Erster Vizebürgermeister. Er war ÖVP-Klubobmann und 2002 sowie von 2012 bis 2014 Stadtbezirksvorsteher von Eisenstadt.

Getreu seinem Motto „Agieren statt kommentieren“ setzte er Initiativen für den Ausbau des Hochwasserschutzes und des Altstoffsammelzentrums. Zudem war er an der Umsetzung „Geschützter Lebensraum Hetscherlberg“, am Ausbau des Radwegenetzes und der Verkehrsberuhigung durch 30er-Zonen in den Wohngebieten beteiligt.

Werner Krischka war seit 1997 Gemeinderat und von 2000 bis 2002 Zweiter Vizebürgermeister und SPÖ-Klubobmann. Zu den Schwerpunkten seiner politischen Arbeit zählen die Installierung des Gesundheitsforums Eisenstadt, Initiativen zur Schaffung von Wohnraum für junge Menschen und der Aufbau des Kontakts zur italienischen Stadt Lignano. Des Weiteren hatte er die Grundidee zur Gesundheitsvorsorge im Burgenland (BAKS).