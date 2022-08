Purbach lud zum historischen Kostümfest .

„Welch fröhlich Ereignis“, dachte wohl der ein oder andere Gast beim historischen Kostümfest in Purbach. Ein Hauch Mittelalter wehte durch die Stadt, zahlreiche Besucher warfen sich in detailgetreue Tracht. So auch Bürgermeister Martin Horak, der zum Fest als Dorfrichter erschien.