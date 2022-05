Einbruch Arbeitsgeräte & Werkzeug aus Steinbruch St. Margarethen gestohlen

Lesezeit: 2 Min RB Redaktion BVZ.at

Foto: Shutterstock/Andrey_Popov

​​​​​​​Unbekannte Täter brachen in St. Margarethen, Bezirk Eisenstadt Umgebung, in das Veranstaltungsgelände des Steinbruchs und in die Freizeitanlage der Gemeinde ein.