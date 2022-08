Fahrrad-Klau in Eisenstadt: Kette und Schloss versagen

Werbung

Als eine junge Fahrradbesitzerin aus Eisenstadt vorige Woche das Kellerabteil in ihrem Wohnhaus betritt, ist der Schock groß: Irgendjemand hat sich Zutritt zum Keller ihres Mehrparteienhauses verschafft, das Schloss, mit dem das Kellerabteil versperrt war, aufgebrochen, und ihr wertvolles Rennrad gestohlen.

Geknackt. Fahrraddiebe brachen in mehrere Kellerabteile ein. Foto: zVg

Einer e-Bike Besitzerin aus Eisenstadt erging es vor wenigen Tagen nicht anders. Sie hatte aber Glück im Unglück und war versichert, erzählt sie der BVZ.

Die Polizei verzeichnete zwischen 3. und 6. August besonders viele Anzeigen wegen Fahrraddiebstählen im Stadtgebiet.

Vor allem in Kleinhöflein waren mehrere Wohnhausanlagen betroffen.

„Die Liste der gestohlenen Fahrräder ist lang“, sagt Polizei-Mediensprecher Heinz Heidenreich. Aus den durchwegs versperrten Kellerabteilen verschwanden teure e-Bikes, Akkus, Ladekabel, e-Scooter.

Der Schaden ist enorm, der Wert pro e-Bike liegt bei bis zu 8.000 Euro.

„Die Fahrräder waren sehr wohl gesichert, aber das ist für die Täter kein Hindernis“, berichtet der Polizeibeamte.

Die Einbrecher sind vermutlich mit Bolzenschneidern und Akku-Winkelschleifern bewaffnet. Sie durchtrennen die Verhängeschlösser bei den Kellerabteilen und knacken die Fahrradschlösser.

Die Diebstahlsserie betrifft das gesamte Nordburgenland: Auch im Bezirk Neusiedl und im Raum Mattersburg wurden seit Anfang Juli zahlreiche Fahrräder gestohlen.

Hinweise auf die Täter gibt es kaum. Die Polizei kann nicht einmal sagen, ob eine oder mehrere Tätergruppen am Werk sind.

Fahrräder werden nicht nur aus Kellerabteilen gestohlen, auch von Abstellplätzen im Freien, z. B. vor Bahnhöfen, verschwinden immer wieder teure Bikes.

Da herkömmliche Sperrvorrichtungen die Täter nicht vom Fahrrad-Klau abhalten, empfiehlt die Polizei zusätzliche Maßnahmen, um das Fahrrad vor Diebstahl zu schützen oder die Hemmschwelle für Kriminelle zu erhöhen.

Empfohlen werden die folgenden Maßnahmen:

Daten und besondere Kennzeichen des Fahrrades sollten dokumentiert werden. Dazu zählen Informationen wie Marke, Type, Farbe, Rahmennummer und individuelle Besonderheiten.

Diese Details können in den auf der Website des Bundeskriminalamtes erhältlichen Fahrradpass eingetragen werden. Außerdem sollte man das Fahrrad fotografieren und das Bild abspeichern.

„Diese Informationen helfen uns, sichergestellte Fahrräder den jeweiligen Besitzern zuordnen zu können“, erklärt Heinz Heidenreich.

Für das Versperren des Fahrrades gilt: Man sollte ein hochwertiges Schloss verwenden und das Fahrrad damit an einem stabilen Gegenstand anketten, selbst wenn die Abstelldauer nur ganz kurz ist.

Auch zu Hause sollte das Rad abgesperrt werden, besonders in allgemein zugänglichen Fahrradabstellräumen.

Widerstandsfähige Schlösser haben einen hohen Metallanteil und sind daher relativ schwer. Schlüssel sind sicherer als Zahlenkombinationen.

Im öffentlichen Raum sollten gut beleuchtete, häufig frequentierte Abstellplätze zu bevorzugt werden.

Den Abstellplatz sollte man immer wieder wechselt: Steht ein Fahrrad immer am selben Platz, so entsteht der Eindruck, dieses habe keinen Besitzer.

Abnehmbare Komponenten wie Fahrradcomputer oder Beleuchtung sollten abmontiert und mitgenommen werden.

Bei e-Bikes oder Elektrorollern sollte man auch den Akku abnehmen.

Als derzeit besten Schutz empfiehlt die Polizei GPS-Tracking-Tools.

Ein kleiner GPS-Sender wird am Fahrrad versteckt angebracht. Macht sich ein Unbekannter am Fahrrad zu schaffen, so erhält der Besitzer einen Alarm aufs Smartphone geschickt.

Der Standort des Bikes ist dank der Trackingfunktion exakt zu bestimmen.

Dieses System trug im Juli dazu bei, dass ein Fahrraddieb rasch überführt werden konnte: Der 19-jährige rumänische Staatsbürger hatte vor dem Seebad Neusiedl mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss eines dort abgestellten Bikes durchtrennt. Das Alarmsystem schlug an, der Besitzer verständigte die Polizei. Diese konnte den Täter fassen - das Fahrrad hatte er im Kofferraum seines Autos verstaut.

Weitere Informationen: www.bundeskriminalamt.at/praevention

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.