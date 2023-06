So schön war der Schulball der HAK/HAS Eisenstadt

Vollbild

FB

Fesches Trio: Amadeus Zenk, Marina Gehr und Lena Nedeljkovic. Hinterließen Eindruck am HAK/HAS-Ball: Florian Gossmann, Lars Sehorz, Kristina Wady, Lara Koller und Lukas Gossmann. Sie rockten die Abschlussklasse: Tara Schulz, Laura Zinkl, Sarah Artner und Patrick Farkas. Hatten Spaß am HAK/HAS-Ball: Hannah Kovacs, Marlene Wörndl und Shannon Kälin. Lea Borenits, Jana Mayer-Viskovics und Lisa Lochar. Vier James Bonds: Noah Pichler, Luca Zehethofer, Sebastian Putric und Fabian Niegl. HAK-Direktor Reinhard Gaul bei seiner Eröffnungsrede. Die Schulsprecherin bei ihrer Eröffnungsrede. Robert Hergovich bei seiner Rede am HAK-Schulball. Vizebürgermeister Istvan Deli und HAK-Direktor Reinhard Gaul bei ihrer Eröffnungsrede.

1 /12