Runder Tisch: Bahnkreuzung erhält LED-Lichtzeichen .

Vor zwei Wochen hatte der Zusammenstoß eines Zuges mit einem Pkw an der Bahnkreuzung in der Eisbachstraße in Eisenstadt zwei Todesopfer gefordert. Auf Initiative von Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) fand am Mittwoch ein Runder Tisch mit Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP), Experten des Landes und der ÖBB statt.