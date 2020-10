Das Thema Schranken wurde in den Leserbriefen und auf Facebook heftig diskutiert. Viele forderten einen Schranken, wie Ingo Presich: „Vielleicht hätte man nach etlichen Unfällen lieber in eine ordentliche Schrankenanlage investieren sollen, anstatt in der Neusiedler Straße 300 sinnentleerte Ampeln hinzupflanzen.“

Andere wiederum pochten auf die Eigenverantwortlichkeit aller Autofahrer, wie Reinhard Dörfler, dessen Kommentar auch die meisten „Likes“ bekam: „So traurig dieser Fall wieder ist, es gibt dort eine Ampel, laut STVO ist vor jedem unbeschrankten Bahnübergang stehen zu bleiben.“

Eine wichtige Anmerkung hatte auch Gerda Böcskör: „Wenn man diese Strecke kennt, weiß man, dass vom Hofer kommend dort keine Sicht möglich ist und grad am Vormittag durch die Sonne oft auch das Licht der Ampel schwer zu erkennen ist.“

Sagen Sie uns Ihre Meinung: leserbriefe@bvz.at