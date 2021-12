Advent bringt Licht in den Lockdown

Vollbild

Alles ist erleuchtet. Die Spenderin des Christbaums, Karoline Guth, mit Bürgermeister Thomas Steiner (l.) und Vizebürgermeister Istvan Deli beim Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Pulverturm. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wurde erweitert, nun sind auch die Seitengassen geschmückt. Auch der Pulverturm am Lionsplatz erstrahlt wieder in weihnachtlichem Glanz. Kalvarienbergplatz. Auf rund 60 Quadratmetern wird mit lebensgroßen Figuren der Stall von Bethlehem. Der Stall besteht aus 100 Jahre altem Holz mit aufwendigen Holzornamenten. Im und um den Stall befinden sich 14 riesige Krippenfiguren, zählten Bürgermeister Thomas Steiner mit Militärdekan und Prostpfarrer Alexander Wessely bei der Eröffnung stolz auf.

