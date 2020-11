Guter Zweck. Der Jahreskalender 2021 kostet 35 Euro, davon gehen 15 Euro an die Pfarre zur Holzwurmsanierung und 20 Euro an den von Gombas und Katona gegründeten gemeinnützigen Kulturverein „Oberberg 2020“.

Verkaufsstellen: In der Kirche nach der Messe (bis 20.12.), in der Pfarrkanzlei (Di., 9-13 Uhr, Do., 17-19 Uhr), im Tourismusverband, Haus der Begegnung und im Buchgeschäft Nentwich sowie per Mail: pfarre@haydnkirche.at