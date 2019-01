Wie die BGKK am Montag in einer Aussendung mitteilte, sind durch den Schaden Teile der Ambulatorien nicht nutzbar. Das Zahnambulatorium bleibe bis zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten für voraussichtlich zwei Monate geschlossen, hieß es.

Das Ambulatorium für physikalische Medizin bleibe in Betrieb. Einige Behandlungen müssen aber in provisorischen Ersatzräumen durchgeführt werden. Der Schaden ist durch die Versicherung gedeckt, so die BGKK.