Die Gelder fließen an den Verein „ Eisenstadt hilft“. Dieser bietet in Not geratenen Menschen in Eisenstadt Unterstützung in vielen Lebenslagen. Die Eisenstädter Volkspartei spendet 3.000 Euro, die SPÖ Eisenstadt beteiligt sich mit 1.500 Euro, FPÖ und Grüne steuern jeweils 300 Euro bei.