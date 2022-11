Erste Chefin für Salvator-Apotheke: „Diese Tradition breche ich gern“

Werbung

Der erste November-Montag lag in einer dichten Nebelsuppe, nur Magdalena Müntz strahlte. Sie hatte gerade einen Anruf von der Apothekerkammer erhalten: Sie ist jetzt offiziell die Leiterin der Apotheke.

„Ich brauche das Rad nicht neu zu erfinden. Meine Familie sowie das Apothekenwesen hat wichtige Traditionen, die ich wertschätzen und erhalten möchte“, erklärt sie ganz bescheiden.

Zu diesen Traditionen gehört für die frisch gebackene Apothekenleiterin vor allem das Handwerk: „Die traditionellen, magistralen Anfertigungen wie Salben, Tees, Tinkturen, Sirupe, Zäpfchen machen wir immer selbst. Diese patientenindividuelle Anwendung liegt mir am Herzen und das wird bei uns gelebt. Das ist für die Kunden wichtig und für unsere Mitarbeiter ein Hit – die bereitet das bestens auf Prüfungen vor.“

Handwerk und Beratung statt Onlinehandel

Geprüft wird nun aber erst einmal Magdalena Müntz selber: Sie ist die erste Frau in der 110-jährigen Familiengeschichte, die die 1760 gegründete Apotheke leitet. „Davor konnten das nur Männer oder deren Witwen – mit dieser Tradition breche ich gerne“, freut sie sich. Vater Robert Müntz ist stolz: „Ich habe versucht, Magdalena mitzugeben, was die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sind – privat wie beruflich.“

In welche Zukunft wird er nun seine Tochter entlassen? Lange Zeit mussten die Apotheken ja um ihre Zukunft fürchten aufgrund des Onlinehandels. „Uns ist tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor weggebrochen“, so Müntz, „aber es hat eine Umorientierung gegeben, nicht zuletzt aufgrund der Pandemie: Man hat gesehen, was die Apotheken für eine Bedeutung als erste Anlaufstation in Gesundheitsfragen haben. Damit sind wir konkurrenzlos auch gegenüber der Internetbranche. Ich hoffe nur, dass das nicht in Vergessenheit gerät – auch bei der Politik nicht.“

Müntz erhält Ehrung des Bundesdenkmalamts

Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur, vergaß auf Müntz’ Engagement für den Denkmalschutz jedenfalls nicht. Sie verlieh ihm für die Wiederherstellung historischer Geschäftsportale in Eisenstadt am Mittwoch die Medaille für Verdienste rund um den Denkmalschutz. „Das ist meine Lebenseinstellung: Man muss Tradition und Handwerk wahren“, so Müntz über seine Beweggründe hinter seinem Denkmalschutz-Einsatz.

