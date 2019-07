Erste Honigernte bei Stadtbienen .

Im Rahmen der kommunalen Gesundheitsförderung „Eisenstadt tut mir gut“ wurden in den vergangenen beiden Jahren an verschiedenen Plätzen Wiesen voller Blumen und Gräser angelegt. Mit der Aktion „bienenfreundliche Stadt“ wurde nun das Erfolgsprojekt fortgesetzt und sogar noch erweitert. „Wir wollen nicht zusehen, sondern mit dieser Initiative Taten setzen und einen Beitrag zum Weiterbestand und zur Vermehrung von Bienen und Insekten leisten“, so Bürgermeister Thomas Steiner.