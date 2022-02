Friseursalon Klee: Fesch trotz Corona-Sorgen

Menschen, die während der Corona-Pandemie ihre Arbeit verloren haben oder aufgrund dieser mit wirtschaftlichen wie gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, bekamen einen Gratis-Haarschnitt. Inhaber Christoph Klee erklärte der BVZ, wie er auf diese Idee kam: „Aus eigener Erfahrung: Wir haben alle unter der letzten Zeit finanziell gelitten. Ich wollte meinen Kunden, die sich wegen der momentanen Situation einen Haarschnitt nicht mehr leisten können, einen solchen schenken. Außerdem haben wir am Mittwoch, 9. Feber, unser 30 Jähriges Jubiläum. Eine große Feier können wir gerade nicht machen, also haben wir uns etwas anderes überlegt um diesen Tag zu feiern.“ Die Aktion war ein toller Erfolg, wie die BVZ vor Ort sah: Mehrere Menschen aus dem ganzen Bezirk nahmen Christoph Klees Angebot gerne an.

