Andrea Fraunschiel habe 19 Jahre lang als Kommunalpolitikerin die burgenländische Landeshauptstadt geprägt, betonte der Magistrat in einer Aussendung. Sie habe mit unzähligen Initiativen entscheidend zur positiven Entwicklung beigetragen.

Die am 8. Mai 1955 in Eisenstadt geborene Fraunschiel studierte nach dem Ende ihrer Schullaufbahn bis 1978 Anglistik und Geschichte an der Universität Wien. Beruflich war sie in der Erwachsenenbildung tätig.

Ihre kommunalpolitische Laufbahn startete Fraunschiel nach der Gemeinderatswahl am 10. November 1992 als Gemeinderätin der Freistadt Eisenstadt. Sie war in der Folge mehr als 19 Jahre lang Mitglied des Gemeinderates. In dieser Zeit gehörte sie auch dem Stadtsenat an, war Erste Vizebürgermeisterin und wurde am 24. Jänner 2007 als erste Frau in das Amt des Eisenstädter Bürgermeisters gewählt.

Ehrenbürgerschaft seit 2015

Diese Funktion übte sie bis November 2011 aus. Neben ihren kommunalpolitischen Funktionen war Fraunschiel auch Mitglied des Bundesrates und Abgeordnete des Burgenländischen Landtages. Die Ehrenbürgerschaft der Heimatstadt wurde ihr im November 2015 verliehen.

Fraunschiel habe "viele Initiativen gesetzt, die zu der hohen Lebensqualität in Eisenstadt entscheidend beigetragen haben", erinnerte der amtierende Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Sonntagabend. Schwerpunkte ihrer Arbeit seien Lebensqualität, Bildung und Generationen gewesen. "Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand immer der Mensch." Steiner: "Wir verlieren mit Andrea Fraunschiel eine große Eisenstädterin und einen großartigen Menschen."

Für die Bevölkerung wird es in den kommenden Tagen die Möglichkeit geben, sich im Rathaus in das Kondolenzbuch einzutragen. Weiters wird laut Magistrat eine Trauersitzung des Eisenstädter Gemeinderates abgehalten. Ein Termin für das Begräbnis war vorerst noch nicht bekannt.