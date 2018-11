Beim 33. Landesfeuerwehrleistungsbewerb um das Funkleistungsabzeichen in Silber und beim 42. Landesbewerb um das Funkleistungsabzeichen in Bronze bestanden insgesamt 263 Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen die Prüfung. In der Kategorie „Silber“ sicherte sich Julia Graf aus Loipersdorf (Bezirk Oberwart) mit 350 Punkten und 18 Minuten Zeitgutschrift den Landessieg. Eva-Maria Konetzny aus Kroatisch Tschantschendorf (Bezirk Güssing), Florian Paul aus Rattersdorf (Bezirk Oberpullendorf) und Werner Schnabl, Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) erreichten beim Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze das Punktemaximum von 300 Punkten mit je 20 Minuten Zeitgutschrift und errangen damit den Landessieg in Bronze.

Nach der Einschulung der burgenländischen. Feuerwehrmitglieder auf die neuen digitalen Funkgeräte fanden am 24. November 2018 die Funkleistungsbewerbe im Burgenland erstmals nach den neuen Bestimmungen statt, wobei vor allem auf die Bedienung der neuen digitalen Mobil- und Handfunkgeräte besonders Wert gelegt wird.

Das Funkleistungsabzeichen in Bronze erwarben 221 Feuerwehrmitglieder. Die Bewerber und Bewerberinnen mussten beim Bewerb um das FuLA in Bronze bei den Prüfungsstationen Gerätekunde, Bedienung der Sirenensteuerendstelle, Einsatzablauf sowie Fragen und Buchstabieren ihr theoretisches Wissen und praktisches Können unter Beweis stellen.

Landeshauptmann gratulierte

42 Feuerwehrmitglieder bestanden die Prüfung um das Funkleistungsabzeichen in Silber. Hierbei musste man bei jeder der Prüfungsstationen innerhalb der vorgegebenen Zeit mindestens 60 Prozent der Maximalpunkteanzahl erreichen. Den Landessieg in Silber sicherte sich Julia Graf auf Loipersdorf mit 350 Punkten und 18 Minuten Zeitgutschrift. Den zweiten Rang sicherten sich Ronny Reif aus Inzenhof und Thomas Szuborics aus Rauchwart, beide 350 Punkte und 16 Minuten Zeitgutschrift.

Im Rahmen der Siegerehrung gratulierten Landeshauptmann Hans Niessl, Landtagsabgeordneter Geza Molnar und Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl den Landessiegern und allen Bewerberinnen.