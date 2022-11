Gedenken an Schulstifter: In mahnender Erinnerung

Werbung

Den Wolfgarten kennt in Eisenstadt fast jeder, seine (Namens)Geschichte ist dagegen weniger bekannt. Der Grund gehörte bis zur Arisierung unter den Nazis der jüdischen Familie Wolf. Die Familienmitglieder, die den Holocaust überlebten, vermachten das Areal um den heutigen Wolfgarten der Diözese Eisenstadt mit einer sozialen Zweckwidmung. Daraus entstand neben der ehemaligen Pädak und Volksschule auch das Gymnasium Wolfgarten.

Seiner Geschichte gedachte die Schule nun zum Jahrestag der Novomberpogrome mit einem Festakt, an dem neben Schülern, Lehrern und Vertretern der Politik mit Martin Wolf auch ein Nachkomme der Schulstifter teilnahm. Neben Redebeiträgen zur Geschichte der Schule und des Nazi-Faschismus in Eisenstadt , musikalischer Begleitung des Haydnkonservatoriums und einer Schweigeminute legten die Schüler auch einen Kranz beim benachbarten Wolf-Mausoleum nieder.

Errichtet wurde das Mausoleum bereits 1927 für Ottilie Wolf, geborene Laschober. Der unrühmliche Hintergrund: Der örtliche Rabbiner wollte sie nicht am jüdischen Friedhof bei ihrem Mann beerdigen lassen, da sie selbst katholisch war. Umgekehrt verhinderte der katholische Pfarrer ein Begräbnis am christlichen Friedhof. Schon vor den Novemberpogromen mehrten sich Übergriffe auf die jüdische Gemeinde, in der Nacht auf 10. November die Vertreibung jüdischer Familien in Eisenstadt.

„Gedenken heißt Erinnern“, so ein Redebeitrag bei der Gedenkveranstaltung im Wolfgarten — „damit sich dieser dunkle Teil unserer Geschichte niemals wiederholt.“

