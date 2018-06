Das Duo soll am 26. März in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) versucht haben, ein Geldinstitut zu überfallen. Die Männer wurden allerdings von einem Bankkunden entdeckt, der die Polizei verständigte. Als sie die Bank betreten wollten, klickten die Handschellen. Ihnen wird versuchter Raub vorgeworfen.

Maskiert und vermummt, mit einem leeren Rucksack, einem schweren Müllsack und einer täuschend echt aussehenden Softgun im Hosenbund, wollte das Duo aus der Slowakei - damals im Alter von 19 und 20 Jahren - die Bank überfallen. Zum Tatort sollen sie mit dem Wagen der Freundin eines Angeklagten angereist sein. Der Prozess ist bis 12.00 Uhr angesetzt.