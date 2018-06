Die beiden 20-Jährigen wurden zu 21 Monaten und 18 Monaten Haft verurteilt, sieben bzw. sechs Monate davon unbedingt. Das Duo war im März kurz vor der Tatausführung festgenommen worden. Die Urteile sind rechtskräftig.

Am 26. März sollen sich die damals 19- und 20-jährigen Männer aus der Slowakei eine Bank in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) für einen Überfall ausgesucht haben. Die Idee stammte von dem Jüngeren, gab er vor dem Schöffensenat an. Gemeinsam sei man mit dem Auto der Freundin des Älteren zur Bank gefahren, habe etwa 200 Meter weiter geparkt, sich mit Hut bzw. Kappe, Sonnenbrille und Kapuze maskiert und sei in Richtung Geldinstitut marschiert.

Schlechte Gewissen meldete sich Überfall

Kurz vor dem Überfall meldete sich jedoch das schlechte Gewissen bei dem damals 20-Jährigen. "Ich habe eine Mutter mit einem Kind gesehen und wollte ihn davon abbringen", schilderte der einschlägig vorbestrafte Mann. Danach habe man diskutiert, schließlich allerdings doch beschlossen, die Tat nicht zu begehen. Demaskiert haben sie sich allerdings nicht, was ihnen vor Gericht nun zum Verhängnis wurde.

Die Version, man wollte doch keinen Überfall begehen, kauften der Senat dem Duo nicht ab. Ein aufmerksamer Bankkunde hatte die vermummten Männer gesehen und die Polizei verständigt.

"Ich bin danach im Auto sitzen geblieben und habe gewartet, bis die Polizei kommt, weil ich wissen wollte, ob ich eh keinen Blödsinn gemeldet habe", erzählte der Zeuge. Ein Beamter gab außerdem zu Protokoll: "Ich bin überzeugt, wenn wir ein paar Sekunden später kommen, sind die in der Bank drinnen."

Auch dem Plan B, den der Ältere hatte, nämlich ohne Maskierung - er hatte das Tuch von Mund und Nase runtergezogen, allerdings Kapuze, Kappe und Sonnenbrille noch auf -, schenkten sowohl Staatsanwalt Christian Petö als auch Richterin Gabriele Nemeskeri wenig Glauben: "Glauben Sie wirklich, dass Sie mit Sonnenbrille, Kapuze und Kappe normal in die Bank gehen können? So geht niemand in die Bank. Das halte ich für unglaubwürdig", hielt Petö dem 20-Jährigen vor.

"Wenn ich in Parndorf auf der Hauptstraße vor der Bank vermummt herumlaufe, dann kann ich mir gleich ein Schild umhängen mit 'Grüß Gott, ich möchte die Bank überfallen'."

Der Verteidiger des Duos wies in seinem Schlussplädoyer unter anderem daraufhin, dass es sich bei den beiden Angeklagten um junge Erwachsene handle und dies zu berücksichtigen sei. Der Anwalt räumte aber auch ein: "Wenn ich in Parndorf auf der Hauptstraße vor der Bank vermummt herumlaufe, dann kann ich mir gleich ein Schild umhängen mit 'Grüß Gott, ich möchte die Bank überfallen'."

Der Schöffensenat wertete mildernd, dass es beim Versuch geblieben sei, die Männer unter 21 Jahre alt sind und sich an und für sich zur Tat geständig zeigten, sowie beim Jüngeren dessen ordentlichen Lebenswandel. Beim Älteren wurden die einschlägige Vorstrafe sowie die Tatbegehung innerhalb offener Probezeit erschwerend gewertet, daher fasste er mit 21 Monaten eine höhere Freiheitsstrafe aus.

Die beiden Männer werden nach der Hälfte der verbüßten Strafe vorzeitig bedingt entlassen, sagte Nemeskeri. Die Angeklagten nahmen das Urteil an, der Staatsanwalt verzichtete ebenfalls auf Rechtsmittel.