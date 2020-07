zVg

Fernsehstar. Großhöfleins Bürgermeister und Pressepolizist Heinz Heidenreich stand am 7. Juli am Grenzübergang Klingenbach drei „harte und anstrengende“ Stunden vor der Kamera. Grund: Eine Einschaltung des Bundesministeriums zu den derzeitigen Reisebedingungen in Coronazeiten. Foto: zVg