Häftling lief in der Innenstadt davon

Der Einsatz in der Haydngasse dauerte nur wenige Minuten lang. Der Untersuchungshäftling hatte sich in einer Nische in der Rathaus-Tiefgarage versteckt. Justizwachebeamte forderten ihn mit gezückter Waffe auf, sein Versteck zu verlassen. Die Justizwachebeamten sicherten die Zufahrt zur Tiefgarage ab.

