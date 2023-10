Das Theresianum lud zum Schulball .

Am Samstag feierten die Absolventinnen und Absolventen des Theresianums ihren Schulball im Kulturzentrum in Eisenstadt. Das Thema der Ballnacht lautete „Mamma Mia-Abba was jetzt?“. Der unglaubliche Aufwand und die vielen Bemühungen für die Dekoration, die Mitternachtseinlage und die Polonaise machten den Abend wieder einmal einzigartig.