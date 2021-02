Jugend-Protest gegen Abschiebungen .

In Eisenstadt haben am Montagabend - zu einem großen Teil - Jugendliche gegen Abschiebungen protestiert. Die Kundgebung in der Fußgängerzone wurde unter anderem von der SJ und den Jungen Grünen Burgenland organisiert. Laut Polizei fanden sich rund 60 Teilnehmer ein.