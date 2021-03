Der Lkw habe sich gerade mitten auf dem Übergang in der Ruster Straße befunden, als ein Zug gekommen sei und ihn erwischt habe, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage mit. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Eisenstadt war laut LSZ mit drei Fahrzeugen an Ort und Stelle. Die Rettung sei nicht alarmiert worden, weil sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Lokführer und die Passagiere unverletzt blieben. Der Einsatz dauerte am frühen Nachmittag noch an.