Mit Nora Szirmay tanzend durchs Leben gehen

Werbung

„Tanzen bestimmt bereits seit meiner Kindheit mein ganzes Leben. Ein Leben ohne Musik und Tanz wäre für mich nicht vorstellbar. Das Tanzen ist mein Lebenselixier, es fördert Körper und Geist, erweitert die Kreativität, hält jung und aktiv.“, beginnt Nora Szirmay zu erzählen. Im Jahr 2012 ging für die 53-Jährige dann ein bereits lang gehegter Traum in Erfüllung, indem sie in einer neuen Location in Eisenstadt die „Tanzschule Nora“ eröffnete. Dort vermittelt sie nun allen Altersklassen Freude an der Bewegung zur Musik.

Nora Szirmay machte sich 1995 mit ihrer Tanzschule selbstständig. Foto: BVZ

Nora Szirmay wurde das Talent für Musik und Tanz bereits in die Wiege gelegt. Bereits im Kleinkindalter wagte sie sich in die Welt des Tanzes. Ob im Mohnblumenfeld, auf der Bühne, im Urlaub, oder auf diversen Veranstaltungen tanzte sie sich in die Herzen der Menschen. Schon als kleines Kind spürte Szirmay den Rhythmusund die Musik. Das Ballett übte eine besondere Faszination auf sie aus. Und so rannte sie von morgens bis abends in Ballettschuhen und Tütü herum und träumte von einer Karriere als große Prima-Ballerina.

Eine besondere Inspirationsquelle war Szirmays Vater. Der heute 92-Jährige war damals selbst als Tanzlehrer tätig und ermutigte Szirmay immer wieder zum Tanzen. Da ihr Vater ebenfalls eine Tanzschule leitete, war Szirmay im Alltag von Musik und Tanz umgeben.

Bereits in jungen Jahren von Musik und Tanz umgeben

„Mein Vater war mein Vorbild. Er führte seine Tanzschule mit solch einem Ehrgeiz und einer Disziplin. Da wusste ich bereits in jungen Jahren, ich möchte es ihm eines Tages gleichtun“, schwärmt die 53-Jährige. Aber als Tochter eines Tanzlehrers war es für Szirmay auch nicht immer einfach seinen Ansprüchen gerecht zu werden. „Bereits im Kindergartenalter wurde ich in die Ballettstunden meines Vaters gesteckt, denn Bewegung schadet ja nicht“, lacht sie. Ihre Leidenschaft konnte Szirmay zu ihrem Beruf machen. Daher ist Szirmay ihrem Vater rückblickend mehr als dankbar. Denn so öffneten sich für die damals sehr junge Tänzerin jede Menge Türen und Möglichkeiten. So startete sie bereits im Volksschulalter ihre Ballettausbildung in Wien.

Dann folgte ein zweimonatiger Studienaufenthalt in Cannes, im Centre De Danse - Rosella Hightower, wo Szirmay ihre Tanzkenntnisse in Ballett, Jazzdance und Moderndance erweiterte. Am 22. Juni erwartete sie eine gelungene Überraschung aus Österreich. Im Postpaket befand sich eine Originalsachertorte. „So wie diese Torte, gilt für mich der Wiener Walzer, 2017 als Unesco- Kulturerbe anerkannt, als wesentliches Element der österreichischen Identität“, so die Tanzschulbesitzerin.

Der steinige Weg zur Ballettmeisterin

Mit 13 Jahren legte sie die paritätische Reifeprüfung in Bühnentanz ab. Danach besuchte die Burgenländerin das staatliche Ballettinstitut in Budapest. „Das Ballett hat mich von Anfang an begeistert. Ich versetzte mich in die Rollen der Tänzerinnen und befand mich in einer anderen Welt. Mit welcher Leichtigkeit, Anmut, Perfektion die Geschichten in Bewegung und Ausdruck zur Musik dargestellt werden, fesselte mich. Kann ich das auch? Ich wollte es wissen“, erinnert sich die Tänzerin zurück. Jedoch stellt die Expertin auch klar, eine professionelle Ballettausbildung ist eine physische und psychische Herausforderung.

Wie bei jedem Hochleistungssport benötige man Disziplin, Talent und einen starken Willen. Man sei unsagbarem Druck und vielen Entbehrungen ausgesetzt. Trainiert wurde von Montag bis Samstag, von früh morgens bis spät abends. Viel Freizeit blieb nicht. Dennoch beschreibt Szirmay diese Zeit als einer der lehrreichsten und unvergesslichsten. Schon während dieser Ausbildungszeit erklärte Szirmay ihren Mitschülerinnen, wie sie zum Beispiel ihre Pirouetten verbessern konnten. Da wurde ihr erneut bewusst, dass ihre Bestimmung das Lehren ist. Parallel zur Ballettausbildung studierte die Ehrgeizige an der ungarischen Tanzakademie Tanzpädogogik. Das Diplom erhielt sie bereits mit 19 Jahren. Arbeitsangebote aus dem Ausland schlug sie aus, da Szirmay sehr heimatverbunden ist. Ihre Vision war, die heimischen Kinder ihrem tänzerischen Talent nach, zu fördern. Also folgte eine dreijährige Tanzlehrerausbildung.

Seit 1995 ist Szirmay nun mit der „Tanzschule Nora“ selbstständig. 2012 wurde mit dem Bau der Tanzschule am Stadtrand von Eisenstadt ein lang ersehnter Wunsch Wirklichkeit. Nun fühlt sich die 53-Jährige angekommen und steckt all ihre Energie und Erfahrung ins Unterrichten.

Auf die Frage ob Tanzschulen eigentlich noch zeitgemäß sind, antwortet die Expertin: „Auf jeden Fall. Denn auch die Tanzschulen haben sich gewandelt, sind mit der Zeit gegangen und bieten neben Altbekanntem und traditionellem Gesellschaftstanz moderne Tanzstile an. Tanz in welcher Form auch immer wird es ewig geben. Um Schritte im richtigen Takt und in der passenden Reihenfolge zu tanzen - das lernt man nur in der Tanzschule.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.