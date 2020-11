Geschlossen sind folgende Einrichtungen der Stadt: Hallenbad und Sauna im Allsportzentrum, E_Cube, Generationenzentrum, Indoorspielplatz und Sporthallen. Die Leichtathletik-Arena und die Kunsteisbahn im Allsportzentrum als Outdoor-Sportstätten sowie die Stadtbücherei bleiben geöffnet.

Der Betrieb im Rathaus wird weitergeführt. Parteienverkehr gibt es jedoch ausschließlich in unaufschiebbaren, dringenden Fällen und nur nach telefonischer Terminvereinbarung. Viele der üblichen Amtswege können telefonisch oder digital erledigt werden. Zudem wird eine neue digitale Registrierung durchgeführt.

Die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt (Nachmittagsbetreuung in den Pflichtschulen sowie Kinderkrippen und Kindergärten) laufen weiter. Es wurden weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Den Gruppen wurde fixes Personal zugeteilt. Eine Durchmischung der Gruppen soll soweit wie möglich verhindert werden. Externe Angebote werden eingestellt. Es wird fixe Bring- und Abholzeiten geben, die den Eltern mitgeteilt werden.

Stadtbus und City-Taxi werden weiter betrieben. Allerdings: Auch hier gilt der dringende Appell an die Bevölkerung, nur dann die vier Linien zu benützen, wenn es unbedingt erforderlich ist.

Die Nachbarschaftshilfe Plus bietet Einkaufs- und Medikamentendienst sowie „telefonischen Besuchsdienst“ (Telefonieren gegen die Einsamkeit) an. Fahrdienste oder persönliche Besuchsdienste sind in der Zeit des Lockdowns nicht möglich. Auch das Büro im Rathaus ist während dieser Zeit nicht besetzt. Die Mitarbeiterin ist im Homeoffice.

Die Durchführung der Adventveranstaltungen der Stadt wird gerade geprüft. Eine Verschiebung der Eröffnung des Adventmarktes wird derzeit ebenfalls diskutiert und eine Entscheidung ehestmöglich bekannt gegeben. Die BVZ informiert auf BVZ.at laufend.