Die neue Tourismus-Info des Tourismusverbandes Eisenstadt Leithaland, die sich in den neu adaptierten Räumen eines ehemaligen Bekleidungsgeschäftes befindet, wurde vergangene Woche offiziell eröffnet. Mitten in der Eisenstädter Fußgängerzone finden Touristen nun alle Infos, die sie für einen Urlaub in Eisenstadt und der Region – zu der neben der Landeshauptstadt auch die Gemeinden Großhöflein, Hornstein, Klingenbach, Leithaprodersdorf, Loretto, Oslip, Siegendorf, Wimpassing und Zillingtal zählen – brauchen.

Neben Tourismus-Geschäftsführerin Margit Sommer sind zwei Mitarbeiterinnen für die Anliegen der Gäste da.