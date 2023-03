Pannoneum: Weniger ist wieder mehr in der Fastenzeit

Wie jedes Jahr zu Beginn der Fastenzeit schenkte auch heuer die Diözese Eisenstadt Fastensuppe für den guten Zweck aus. Diese Aktion stand am vergangenen Donnerstag unter dem Motto „Ich möchte die Augen, Ohren und Hände der Frauen sein“. „Veranstaltungen wie diese tragen dazu bei, um Aufklärung zu betreiben und sich für Fairness einzusetzen“, bedankte sich Bildungslandesrätin Daniela Winkler für die Einladung von Bischof Ägidius Zsifkovics – der von Generalvikar Michael Wüger vertreten wurde – und der Katholischen Frauenbewegung (kfb). Deren Partnerorganisation „Mindanao Migrants Center MMCAI“, die sich für bessere Arbeitsbedingungen für philippinische Gastarbeitskräfte einsetzt, wurde mit den bei der Fastenaktion gesammelten Spenden unterstützt.

„Wir sollten mehr auf die Jugend hören“

Nach dem Festakt schenkten die Schülerinnen und Schüler des Pannoneums Neusiedl am See Suppe für die Aktion Familienfasttag aus. Dabei erzählte Chiara, eine der Schülerinnen, der BVZ, dass auch sie freiwillig in der Fastenzeit auf Fleisch verzichten will: „Ich habe mir ohnehin schon längere Zeit vorgenommen, weniger Fleisch zu essen. Jeden Tag tierische Produkte zu konsumieren, ist nicht gut für unsere Gesundheit und unseren Planeten. Die Fastenzeit ist ein sehr guter Anlass, mein Vorhaben nun endlich durchzuziehen.“ „Wow“, staunten da zwei ihrer Schulkolleginnen. Chiara ergänzte: „Ich habe schon öfter gefastet, aber noch nie so streng. Auf Süßigkeiten verzichte ich ja auch.“

Ich verzichte auf Fleisch – das ist auch besser für die Gesundheit und für das Klima. Chiara, Schülerin

Ein besonderer Festakt war es für Generalvikar Michael Wüger, er war immerhin lange Jahre Pfarrer in Neusiedl. „Viele der Schülerinnen und Schüler haben mir gleich gesagt: ,Ich kenn‘ Sie noch!‘ Da geht mir schon das Herz auf“, freute sich Wüger. Sein evangelischer Amtskollege, Superintendent Robert Jonischkeit, sprach den jungen Menschen seinen Respekt aus: „Diese Generation will das Klima retten. Sie ist von einem Idealismus gepackt, den ich aus meiner Jugend, der Zeit der Friedensbewegung kenne. Eine solche Bewegung bräuchte es heute auch wieder.“

Beide Theologen sind sich einig: „Wir sollten mehr auf die Jungen hören.“

