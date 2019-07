Am gestrigen Nachmittag versuchte ein unbekannter Täter über ein Telefonat, mit unterdrückter Telefonnummer, älteren Frauen zur Behebung eines Geldbetrages zu überreden.

Eine männliche Person gab sich gegenüber den Opfern als Polizist aus. Er gab an die Tochter bzw. Schwiegertochter hätte einen Unfall gehabt. Das Auto wäre kaputt und sie (Tochter/Schwiegertochter) benötige dringend Geld, sonst würde sie dem Richter vorgeführt und eingesperrt werden.

Im Anschluss daran wurde das Telefon noch an eine Frau weitergegeben die kein Wort sprach sondern nur ins Telefon weinte und wimmerte. Danach übernahm wieder der Mann das Telefon und wiederholte dass die Tochter bzw. Schwiegertochter dringend Geld benötige. Verlangt wurden vom Mann in vier Fällen Beträge in der Höhe von € 28.000.- bis € 65.000.-.

Bei allen Anrufen blieb es beim Versuch und es kam zu keiner Geldübergabe.

Auch im Bezirk Neusiedl am See wurden diese Woche bereits vier ähnliche Fälle zur Anzeige gebracht. In Halbturn, Illmitz und zweimal in Podersdorf gab es ebenfalls Anrufe in dieser Art. Auch hier wurde sofort mit der Polizei Kontakt aufgenommen und es entstand kein Schaden.

Empfehlung der Kriminalprävention

Brechen Sie Telefonate, bei denen von Ihnen Geldaushilfen gefordert werden sofort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderungen/Angebote eingehen werden. Kontaktieren Sie den "vermeintlichen" Verwandten, indem Sie ihn unter jener Telefonnummer zurückrufen, die Sie sonst auch verwenden. Bestehen Sie auf ein persönliches Treffen und geben Sie sich nicht mit einer "Vertretung" zufrieden.

Lassen Sie in Ihr Haus oder ihre Wohnung niemanden, den Sie nicht kennen. Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme mit solchen Personen die Gegensprechanlage oder verwenden sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel.

Versuchen Sie, sich das Aussehen der Person für eine spätere Personsbeschreibung genau einzuprägen.

Notieren Sie sich - sofern möglich - Autokennzeichen und Marke, Type sowie Farbe eines vermutlichen Täterfahrzeuges.

Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle (Notruf 059133).