Landesweite Leistungsschau der Hochschulen

Das Netzwerk „Hochschulen Burgenland“ lädt am Samstag erstmals zum gemeinsamen Infotag der burgenländischen Hochschulen und des Joseph Haydn Konservatoriums. Dabei öffnen die Fachhochschule Burgenland, die Private Pädagogische Hochschule Burgenland, das Joseph Haydn Konservatorium und das Institut Oberschützen der Kunstuniversität Graz ihre Tore für Studieninteressierte.



Der Informationstag soll dabei als Orientierungshilfe dienen. „Das Burgenland bietet mit seinen Hochschulen optimale Voraussetzungen, um mit einer fundierten Ausbildung die Basis für ein erfolgreiches Berufsleben zu schaffen. Das Burgenland hat sich eine gute Position als Bildungsland erarbeitet, und diese gilt es weiter zu festigen und auszubauen“, erkärt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz

„Als Bildungsverantwortliche evaluieren wir ständig die Inhalte und gehen neue Wege. Zum einen werden die Inhalte angepasst und zum anderen neue Lehrgänge initiiert. Das vergrößert die Breite des Bildungsangebots und stärkt nicht nur die Bildungseinrichtungen, sondern auch den Grundstock, der ein stabiles Fundament für ein erfolgreiches und zufriedenes Berufsleben darstellt.“

Neuer Studiengang „International Sustainable Business“ an der FH Burgenland

Die FH Burgenland bietet ab September 26 verschiedene Studienrichtungen an. Neu wird ein Bachelor-Studiengang „International Sustainable Business“ sein. Ebenso stockt die Hochschule die Studienplätze für die Fachrichtungen Physiotherapie bzw. Gesundheits- und Krankenpflege auf. Dieser Studiengang, der auch mit einem attraktiven Stipendien- bzw. Anstellungsmodell verbunden ist, soll erstmals auch in Eisenstadt stattfinden. „Wir decken mit unserem Studienprogramm somit alle wesentlichen Zukunftsfelder ab – von nachhaltigem Wirtschaften, Informatik und Sozialer Arbeit bis hin zu Erneuerbarer Energie und verschiedene Gesundheitsberufe“, so FH-Geschäftsführer Georg Pehm.

Berufsbegleitend studieren an der PPH Burgenland

Die PPH Burgenland bietet am 11. März von 9.00 bis 14.00 Uhr Interessierten die Möglichkeit, sich über das Studienangebot an der PPH Burgenland aus erster Hand zu informieren und sich mit Studierenden und Lehrenden auszutauschen. Außerdem werden wertvolle Tipps und Tricks für das Aufnahmeverfahren gegeben. Neben Vollzeitstudien gibt es an der PPHB auch ein Bachelorstudien und Masterstudien in berufsbegleitender Form. Neu ab dem Studienjahr 2023/24: „Auch unsere Vollzeitstudien werden mit fixen Präsenztagen und vielen Online-Einheiten so umgestaltet, dass sie auch berufsermöglichend zu absolvieren sind. Wir sehen diese Neuerung als einen Beitrag zur Förderung der Chancengleichheit an, in Zeiten, in denen reine Vollzeitstudien ohne Möglichkeit zum Nebenerwerb für viele Studierende finanziell nicht mehr leistbar sind“, erklärte Institutsleiterin Eva Gröstenberger.

„Come and listen“ im Joseph Haydn Konservatorium

„Come and Listen“ lautet das Motto am 11. März, von 9 bis 14 Uhr, im Joseph Haydn Konservatorium des Landes Burgenland. Neben Info-Stellen zum Studienangebot wird den Interessierten das breite Spektrum an Möglichkeiten im Haydnkons auch akustisch nähergebracht. Unter anderem können die BesucherInnen live bei den Orchester-Proben unter der Leitung von Chariklia Apostolu dabei sein und ein Konzert für vier Klaviere miterleben.

„Für uns ist das wieder eine Möglichkeit, unsere vielfältigen Angebote konkret vorzustellen. Musik ist immer auch Emotion! Und daher möchten wir alle einladen, diese Gefühle mitzuerleben“, sagt Direktor Gerhard Krammer.

„prima la musica“ am Institut Oberschützen der Kunstuniversität Graz

Am Standort Oberschützen öffnet am 11. März auch das Institut Oberschützen der Kunstuniversität Graz seine Pforten. Da an diesem Tag dort der Landeswettbewerb prima la musica stattfindet, kann man den Wertungsspielen in Klarinette, Saxofon und Oboe beiwohnen. Institutsmitarbeiter Mátyás Bejczi steht im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr für Fragen rund ums Musikstudium in Oberschützen zur Verfügung.

