Osterhase in der Bank Burgenland? .

BVZ-Leserin Frau P. konnte in der Nacht auf Montag ihren Augen nicht trauen: In der Bank Burgenland entdeckte sie einen Hasen. „Ich musste gleich Beweisfotos machen — sonst glaubt mir das keiner!“ Was Meister Lampe in der Bankfiliale wollte und wie er überhaupt durch die Drehtür kam, kann sich Frau P. nicht erklären. Ihre Versuche, den verängstigten Hasen ins Freie zu bringen, scheiterten.