Er war in dieser Funktion Lisa Vogl nachgefolgt, die mit September 2020 aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. „Otto Kropf bringt mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem Engagement und der genauen Kenntnis der Aufgaben und Herausforderungen in der Kommunalpolitik und nicht zuletzt kraft seiner Persönlichkeit beste Voraussetzungen für dieses Amt mit. Ich bin überzeugt, dass er sehr erfolgreich im Sinne der Eisenstädterinnen und Eisenstädter an der weiteren Entwicklung der Landeshauptstadt mitwirken wird“, betonte Eisenkopf.