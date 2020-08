Der neue Standort bietet für bis zu 3.000 Kunden im Stadtzentrum auf 200 Quadratmeter digitale Bankdienstleistungen und persönliche Beratung. Neben vier Kundenbetreuern gibt es in der neuen Filiale auch 186 Fächer, sowie 200 Sparbuchfächer zur Verfügung. Generaldirektor Rudolf Könighofer zeigte sich stolz über die Modernisierung: „Unsere Kunden sollen weiterhin den bestmöglichen Service in allen Geldangelegenheiten erhalten. Dazu modernisieren wir alle Bankstellen und stellen bestens geschulte Berater bereit. Was darüber hinaus in heutigen Zeiten zählt, ist die mit der Marke Raiffeisen verbundene absolute Sicherheit und Seriosität. Dafür stehen wir auch in Zukunft“.