Das Gebäude der alten Gebietskrankenkasse hinter dem Esterhazyplatz ist der perfekte Ort für Übungen der Feuerwehr, erklärt Übungsleiter Reinhard Schwarz: „Es ist so verwinkelt, dass wir uns bei starker Rauchentwicklung schwer zurechtfinden.“ Die Übung am vergangenen Freitag wurde dennoch mit Bravour absolviert, die vermissten Personen konnten geborgen werden, simuliert wurde ein Zimmerbrand in einem Krankenhaus. Zwei Trupps waren mit Atemschutz zum Innenangriff ausgerückt, draußen wartete der Kran darauf die Vermissten bergen zu können. Es war bereits die sechste Übung in diesem Objekt, mindestens einmal jährlich muss eine solche Übung durchgeführt werden.

Während Vizebürgermeister Istvan Deli im Einsatz war, beobachteten Bürgermeister Thomas Steiner, Stadtrat Michael Freismuth, Vizebürgermeisterin Lisa Vogl und gut zwanzig „Feuerwehr-Kids“ den Einsatz gemeinsam von Außen. Steiner zeigte sich beeindruckt: „Unsere fleißigen Feuerwehrmitglieder leisten einen enorm wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl. Erfreulich ist auch, dass das Interesse der Jugend an der Feuerwehr sehr hoch ist und sich viele Jugendliche ehrenamtlich und freiwillig engagieren!“