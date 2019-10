Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ließ am Montag mit einem offenen Brief aus dem Krankenstand aufhorchen (eine Kopie liegt der BVZ vor, siehe hier). Er wandte sich dabei an die Mitarbeiter des Krankenhauses und kündigte überraschend Zahlungen von knapp 21 Millionen Euro an. Diese Summe stehe aus Sicht des Landes außer Streit. Wie die BVZ berichtet hatte, fordert das Krankenhaus unter Klagsandrohung 43,2 Millionen Euro vom Land ein. Diese seien Abgangsdeckungen, die das Land zugesichert hatte zu übernehmen. Das Land hatte diese zurückgehalten und wird auch weiterhin die verbleibenden 22 Millionen Euro einbehalten.

Der Grund: Eine Sonderprüfung ließe vermuten, die aus dem Krankenhaus ausgegliederte Apotheke könnte zu hohe Preise für Medikamente verrechnet haben. Als Betrag wird in dem Brief eine jährliche Summe von 2,5 Millionen Euro genannt. Mit einem höheren Gewinn der Apotheke hätten sich wiederum die Betriebsabgänge des Krankenhauses erhöht.

Ein größeres Ärgernis Doskozils über den Rechtsanwalt des Ordens kommt im Brief zum Vorschein: Dieser habe „auf sehr emotionale Art“ dem Land nun den Entwurf einer Klagsschrift vorgelegt, laut Brief unter Ablehnung „jeder weiteren außergerichtlichen Aufklärung“. Doskozil will zwar weiterverhandeln, verlangt aber Einblick in die Bücher der Apotheke.

Knackpunkt: Prüfrecht für Apotheke

Anwalt Johannes Zink vertritt die Landesregierung in dieser Sache. Für ihn ist klar: „Es hakt an der Transparenz.“ Der Kooperationsvertrag sieht ein Sonderprüfrecht für den Burgenländischen Gesundheitsfonds (BURGEF) vor. Die Barmherzigen Brüder hätten das Spital zwar prüfen, die Apotheke davon aber ausschließen lassen.

„Das ist meiner Ansicht nach nicht rechtens. Das könnte dazu führen, dass profitable Unternehmensteile, wie die Apotheke, von der Bilanz herausgelöst werden und die defizitären Teile wie die Abteilungen ans Land weiterverrechnet werden könnten.

Das würde den Profit auf der Ordens- und den Verlust auf der öffentlichen Seite erhöhen.“ Kann man sich nun noch außergerichtlich, oder wird ein Gang vor den Richter nicht erspart bleiben? Zink: „Wir wollen uns außergerichtlich einigen und haben den Gesprächstisch nie verlassen.“ Unterm Strich gehe es für die Landesregierung um das Prinzip: „Wenn mit Steuergeld etwas finanziert wird, hat der Steuerzahler auch ein Recht zu erfahren, was damit passiert.“

ÖVP-SPÖ-Streit um Masterplan Gesundheit

Bürgermeister Thomas Steiner und ÖVP-Bezirksparteiobmann Christoph Zarits hatten Kritik am Vorgehen des Landes im Fall des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder geübt: „Wir fordern das Land weiters auf, hier seinen Verpflichtungen nachzukommen.“ Sie fordern einen generellen Masterplan Gesundheit: „Seit mehr als einem Jahr tagt eine Arbeitsgruppe, leider gibt es weder Ergebnisse noch Zwischenberichte.“

SPÖ-Geschäftsführer Roland Fürst sieht das anders: Hans Peter Doskozil habe die Leitlinien für die Burgenländische Spitals-politik schon klar vordefiniert. „Alle fünf Spitalsstandorte bleiben erhalten. Das neue Schwerpunktkrankenhaus in Oberwart wird das modernste Spital Österreichs und soll planmäßig eröffnen. Alle Arbeitsplätze in den Spitälern sollen erhalten werden“, fasst Fürst zusammen.