Einbruch in Fahrradgeschäft geklärt: Mann in U-Haft .

Ein Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Eisenstadt Mitte Oktober ist geklärt: Ein 39-jähriger Mann, der sich wegen eines ähnlichen Delikts in der Justizanstalt St. Pölten in Untersuchungshaft befindet, ist als mutmaßlicher Täter ausgeforscht worden, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.