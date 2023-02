Städtepartnerschaft: Sopron rückt näher

In der vergangenen Woche fand im Rathaus von Sopron ein Treffen der beiden Bürgermeister, Thomas Steiner und Ciprian Farkas statt. Themen waren nicht nur die derzeitigen Herausforderungen beider Städte, Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede der Regionen, sondern auch das 20 Jahr-Jubiläum der Städtepartnerschaft. Dieses wäre eigentlich bereits 2022 gewesen, doch aufgrund der Pandemie beschloss man auf „bessere Zeiten“ für eine Feier zu warten.

Entstanden sei die Idee zur engeren Kooperation beim Neujahrsempfang in Eisenstadt im Jänner, bei dem Farkas als Ehrengast anwesend war (die BVZ hatte berichtet). Der Empfang dürfte der Ödenburger Delegation gefallen haben: Schon am nächsten Tag sei die Einladung nach Sopron erfolgt.

Noch steht der Eiserne Vorhang

„Diese Partnerschaft ist nicht nur aufgrund der geografischen Nähe etwas ganz Besonderes. Schon alleine aus der Geschichte heraus bestehen vor und während dem Eisernen Vorhang enge Verbindungen zwischen der Stadt Sopron und der Landeshauptstadt Eisenstadt und diese Verbindungen drücken sich in vielen persönlichen Freundschaften und wirtschaftlichen Beziehungen aus“, erklärte Bürgermeister Thomas Steiner die Bedeutung der Partnerschaft für beide Städte.

Im Zentrum stehen Sport und Sicherheit

Derzeit wird an einem Programm zur Intensivierung der Städtepartnerschaft gearbeitet. Bereits beschlossene Sache ist, dass dem Sport und dem Thema Sicherheit hier eine zentrale Rolle zukommt. Bei der Sport-Infrastruktur seien in den letzten Jahren rund um Sopron absolute Vorzeigeprojekte entstanden. Beim Sicherheits-Thema war besonders das neue Soproner Zentrum für Feuerwehr – die in Ungarn eine Berufsfeuerwerhr ist und vom Bund finaziert wird – und Polizei spannend.

So viel die Städte auch eint, gibt es doch auch wesentliche Unterschiede, betont das Rathaus: Während sich Eisenstadt aufgrund des Pendelverkehrs werktags verdoppelt, pendeln in Sopron die meisten Arbeitskräfte aus der Stadt hinaus.

